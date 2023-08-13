«Бал лицемеров»: Пенкин жестко прошелся по российским звездам

Сергей Пенкин, в отличие от многих отечественных артистов, с приходом сложных времен не сократил свой гастрольный график. И путешествует с турами по России в прежнем режиме. Ни о каких денежных проблемах и потере зрителей и говорить не желает.

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Певец уверен, что главное – любить своего зрителя и петь для него живьем, и люди с удовольствием будут ходить на концерты с прежним рвением, пишет МК.ru.

Пенкин так и не влился в московский бомонд, держась от него в стороне.

«Бал лицемеров мне не нужен. Лучше не видеть ничего этого, чем льстить. Если я говорю какие-то слова, то только правду. Льстить – обманывать самого себя. Есть такая пословица: «Ты себя можешь обмануть, других людей можешь. А Бога никогда не обманешь», - сказал Сергей Пенкин.

Также артист не желает смотреть телевизор. Он разочарован тем, что показывают зрителям, считает, что в «ящике» слишком много негатива и глупости. Люди из-за этого перестают понимать, что хорошо, а что плохо на самом деле.