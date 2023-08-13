«Куча травм мешает ей»: почему Ольга Бузова не может найти свою любовь так долго

Певица Ольга Бузова после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым никак не выйдет замуж вновь. Даже романтические отношения знаменитости заканчиваются провалами.

Бывшая участница реалити-шоу «Беременна в 16» Снежана Фортуна объяснила, почему Ольга Бузова не может обрести свое женское счастье.

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«В одном доме два мужика не уживутся, это невозможно. Поэтому ей нужно научиться доверять, но это очень тяжело, так как ее неоднократно предавали. Ей нужно рискнуть и, возможно, даже что-то потерять, чтобы приобрести то, что она так долго ищет. Куча травм мешает ей заново поверить в любовь и притянуть «того самого», – отметила Снежана в беседе dni.press.