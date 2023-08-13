«Да. Я уменьшила»: невестка Валерии показала, как поменяла свою внешность

Лиан Шульгина. Фото: соцсети 

Молодая мама и бизнесвумен поделилась преображением.

Возлюбленная бизнесмена Арсения Шульгина – Лиана – показала поклонникам «новую» себя.

25-летняя блогер никогда не скрывала использование косметологических процедур для изменения своего внешнего вида. Раньше Лиана увеличивала губы, но теперь она разочаровалась в результате.

Шульгина призналась, что полностью избавилась от геля в губах. Невестка Валерии поделилась результатом своей трансформации.

 «Что изменилось? Кто обратил внимание? Да. Я уменьшила губы», – отметила Лиана в своем микроблоге.

Лиана Шульгина без филлера в губах. Фото: соцсети 

Самой Лиане ее новая внешность пока кажется странной и непривычной. Зато она стала еще больше нравиться мужу.

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«Мне пока непривычно, но Сеня кайфует. Ему нравится. Убрала гель с целью поменять форму», — призналась девушка.

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