«Да. Я уменьшила»: невестка Валерии показала, как поменяла свою внешность

Возлюбленная бизнесмена Арсения Шульгина – Лиана – показала поклонникам «новую» себя.

25-летняя блогер никогда не скрывала использование косметологических процедур для изменения своего внешнего вида. Раньше Лиана увеличивала губы, но теперь она разочаровалась в результате.

Шульгина призналась, что полностью избавилась от геля в губах. Невестка Валерии поделилась результатом своей трансформации.