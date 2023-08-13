Наталья Рудова в платье не по размеру оголила «спелую» грудь: без лифчика игриво засветила интимное — все на виду

На этот раз Наталья поделилась кадрами, которые были сняты на море. Она покрасовалась в платье в цветочек с глубоким декольте. Однако романтичный лук оказался большеват актрисе. Она обнажила свои упругие полушария груди в слишком смелом разрезе. Ветер взъерошил волосы Рудовой. Она игриво улыбалась в камеру.

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