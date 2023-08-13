Наталья Рудова в платье не по размеру оголила «спелую» грудь: без лифчика игриво засветила интимное — все на виду

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Многие ее знают по сериалу «Татьянин день». Также все чаще она снимается в откровенных сценах. В свои 39 лет актриса может похвастаться подтянутой фигурой. Она без стеснения красуется в бикини на отдыхе. Поклонники удивляются тому, что блондинка до сих пор не замужем. Однако без мужского внимания она не остается.
На этот раз Наталья поделилась кадрами, которые были сняты на море. Она покрасовалась в платье в цветочек с глубоким декольте. Однако романтичный лук оказался большеват актрисе. Она обнажила свои упругие полушария груди в слишком смелом разрезе. Ветер взъерошил волосы Рудовой. Она игриво улыбалась в камеру.
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Поклонники были впечатлены увиденным. Многие заметили, что актриса похудела. «Какая вы милашка», «Декольте такое смелое», «Ой, видно грудь», «Так стараетесь себя показать», «Мужчины теперь не уснут», «Очень хороша», «Фигура будоражит», — стали писать подписчики.