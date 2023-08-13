Валя Карнавал в наряде цвета Барби обнажила «ложбинку греха»: молния разошлась, не скрыв прелести

На этот раз Валя поделилась кадрами из своей квартиры. Она похвасталась обновками. Певица облачилась в спортивный костюм цвета Барби. Она подчеркнула свои постройневшие формы. При этом кофта на молнии туго облегала ее упругую грудь. Молния н выдержала и начала сползать вниз. Карнавал игриво засветила свою «ложбинку греха».

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