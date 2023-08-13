Валя Карнавал в наряде цвета Барби обнажила «ложбинку греха»: молния разошлась, не скрыв прелести

Валя Карнавал уже много лет строит карьеру. Она стала одной из самых известных блогеров в России. Более того, девушка из деревни рядом с Ростовом-на-Дону стала популярной певицей. Она подружилась с Филиппом Киркоровым и все чаще появляется на телевизионных шоу. После расставания с женихом Сашей Стоуном образы звезды стали более смелыми.
На этот раз Валя поделилась кадрами из своей квартиры. Она похвасталась обновками. Певица облачилась в спортивный костюм цвета Барби. Она подчеркнула свои постройневшие формы. При этом кофта на молнии туго облегала ее упругую грудь. Молния н выдержала и начала сползать вниз. Карнавал игриво засветила свою «ложбинку греха».
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Валя. Многие отметили, что она находится в идеальной форме. «Ох, какая кошечка», «Словно дочка Кардашьян», «Выглядит на миллион», «Декольте украсило все», «Ого, вот это леди», «Куколка ожила», «Фигура бомбическая», — стали писать в Сети.