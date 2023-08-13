Брутян в мини-бикини попарилась с Прилучным в сауне, сверкнув взмокшей грудью: пришлось остужаться льдом

На этот раз Прилучный решил устроить нескучный вечер. Он отправился купаться в бассейне с женой и старшими детьми. Они задорно плюхнулись в воду. Брутян в черном мини-бикини козырнула постройневшими формами. А потом звездная семья отправилась в сауну. Там возлюбленная актера не выдержала и стала водить кубиком льда по лицу. При этом она засветила свое взмокшее декольте.

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