Брутян в мини-бикини попарилась с Прилучным в сауне, сверкнув взмокшей грудью: пришлось остужаться льдом

Павел Прилучный уже много лет снимается в кино. Многие знают его благодаря сериалу «Мажор». После развода с Агатой Муцениеце он два года молчал о личной жизни. Но недавно актер женился на коллеге Зепюр Брутян. У пары родился сын Микаэль. Она быстро привыкла к роли мамы и даже подружилась с детьми мужа от первого брака:Тимофеем и Мией.
На этот раз Прилучный решил устроить нескучный вечер. Он отправился купаться в бассейне с женой и старшими детьми. Они задорно плюхнулись в воду. Брутян в черном мини-бикини козырнула постройневшими формами. А потом звездная семья отправилась в сауну. Там возлюбленная актера не выдержала и стала водить кубиком льда по лицу. При этом она засветила свое взмокшее декольте.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Брутян. Многие отметили, что она она обладает женским обаянием. «Ну это так горячо», «Какие классные», «Просто богиня», «Ох, вот это вид», «В купальнике смотрится роскошно», «Ох, Паша пышет от таких видов», «Горячо получилось», — стали писать в Сети.