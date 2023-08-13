Невестка Орбакайте в комбинезоне с откровенным декольте засветила свои прелести на вечеринке в США: словно Барби ожила

Примечательно, что Алена 12 августа отправилась на светскую вечеринку в стиле Барби. Она облачилась в джинсовый комбинезон с открытой спиной и откровенным декольте. Невестка Орбакайте подчеркнула свои точеные изгибы фигуры и засветила белые следы после загара на груди. Жена Никиты с радостью покрасовалась на тусовке.

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