Невестка Орбакайте в комбинезоне с откровенным декольте засветила свои прелести на вечеринке в США: словно Барби ожила

Вот уже почти год Никита Пресняков живет в США. Он решил перебраться в Лос-Анджелес с женой Аленой Красновой. Примечательно, что сын Кристины Орбакайте стал снимать клипы для местных селебрити. А вот его возлюбленная обрела новых друзей, участвует в фотосессиях и зачастую выходит в свет. Звезда держит себя в идеальной форме.
Примечательно, что Алена 12 августа отправилась на светскую вечеринку в стиле Барби. Она облачилась в джинсовый комбинезон с открытой спиной и откровенным декольте. Невестка Орбакайте подчеркнула свои точеные изгибы фигуры и засветила белые следы после загара на груди. Жена Никиты с радостью покрасовалась на тусовке.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Краснова. Многие отметили, что она могла бы сыграть Барби в фильме. «Ох, какая классная», «Как вам идет», «Вы словно всю жизнь жили в Америке», «Какая! Ты посмотри», «Словно сбежала из кино», «Какие бесподобные формы», — стали писать подписчики.