Нюша в тугом корсете выставила напоказ упругие полушария груди: народ затрепетал от такого зрелища

Нюша уже больше 15 лет выступает на сцене. Она стала одно из самых известных исполнительниц в стране. Артистка после рождения второго ребенка брала паузу в карьере, но недавно она стала активно заниматься спортом. Теперь певица снова дает концерты и щеголяет в смелых нарядах. Так как она живет в Дубае, то часто демонстрирует свои достоинства на пляже.
На этот раз Нюша поделилась новыми кадрами. Она приняла участие в фотосессии. Певица облачилась в юбку макси и корсет. Наряд подчеркнул ее точеные формы. Артистка игриво стала тянуть вверх спадающий корсет. Она засветила упругие упругие груди. Певица игриво улыбалась и виляла своими прелестями.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая классная», «Просто шик», «Смелая женщина, яркий цветок», «Соблазнительница», «Как похудела», «Ну прям слов нет», «Богиня», «Декольте стало скромным, наряд не держится», — прокомментировали пост подписчики.