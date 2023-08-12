Зепюр Брутян похвасталась результатом похудения спустя три месяца после родов: минус восемь килограммов, фигура точеная

Зепюр Брутян уже давно снимается в кино. Она регулярно стала появляться на публике, когда закрутила роман с Павлом Прилучным. Они спешно сыграли свадьбу в 2022 году. Примечательно, что в конце апреля у пары родился сын Микаэль. Для актрисы этот малыш стал первенцем, а вот у ее избранника есть еще двое детей от первого брака. Звезда сразу стала стараться вернуться в форму.
Недавно Брутян отдохнула на Мальдивах с семьей. Иногда она красовалась в бикини. Но Прилучный регулярно водил ее в спортзал. И вот теперь актриса решила поделиться кадрами с очередной тренировки. Она в лосинах и майке делала упражнения. Зепюр похвасталась точеными формами. Она призналась, что похудела, но еще не достигла желаемого результата.
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«После родов сбросила 8 кг. осталось еще 5 кг. Верю в себя», – заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие отметили, что она быстро восстановилась. «Ну классная», «Очень сильная», «До чего красивая», «Класс», «А ножки уже идеальные», «Шикарная», «Смотришь и восхищаешься», «фигура у вас отличная», — стали писать подписчики.