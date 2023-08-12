Зепюр Брутян похвасталась результатом похудения спустя три месяца после родов: минус восемь килограммов, фигура точеная

Недавно Брутян отдохнула на Мальдивах с семьей. Иногда она красовалась в бикини. Но Прилучный регулярно водил ее в спортзал. И вот теперь актриса решила поделиться кадрами с очередной тренировки. Она в лосинах и майке делала упражнения. Зепюр похвасталась точеными формами. Она призналась, что похудела, но еще не достигла желаемого результата.

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