Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина раскрыла пол будущего ребенка: живот уже внушительный

Ольга Кузьмина уже давно снимается в кино. Многие ее полюбили за роль в сериале «Кухня». Она также не раз отметилась в рекламе и выиграла в шоу «Ледниковый период». А теперь в жизни артистка начался волнительный период. В начале лета она объявила, что ждет второго ребенка. Отцом будущего малыша является ведущий мероприятий и экскурсовод Евгений Апанасевич.
А теперь Ольга уже показывает внушительный живот. Она готовится к радостному событию. От гендер-пати актриса отказалась, но решила не скрывать пол будущего ребенка.
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«Мы с Женей единогласно пришли к мнению, что для нас это что-то сокровенное, семейное, личное… То, что не хочется превращать в яркое и громкое шоу. Да, сейчас это модно, но мы не гонимся за модой, а идем за своими чувствами и интуицией.
Поэтому, когда пришло время, мы просто сходили на УЗИ и сразу же всё узнали! А потом поделились этой новостью с близкими», – написала звезда.
Ольга Кузьмина. Фото: соцсети звезды
«У нас будет дочка», – объявила Ольга в Сети.
Поклонники принялись ее поздравлять. Своего возлюбленного Ольга тоже прятала долгое время. Напомним, что у артистки есть сын Гордей Терещенко, которому в этом году будет 10 лет. С первым мужем звезда развелась.