На этот раз Галкин* сводил сына Гарри в парк, где есть канатная дорога с препятствиями. На этот раз мальчик продемонстрировал ловкость, спортивную подготовку и бесстрашие. Даже самому шоумены было боязно смотреть вниз с такой высоты. А вот наследник Примадонны придумывал, как ему продвинутся дальше.

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