Максим Галкин* уже много лет выступает на сцене. Он стал одним из популярных юмористов и уже больше года гастролирует по миру. Артист вместе с Аллой Пугачевой и детьми переехал в Израиль. Однако этим летом они по-традиции отдыхают в Юрмале, где живет подруга певицы Лайма Вайкуде. То и дело Двойняшки Лиза и Гарри бывают на пляже со своей племянницей Клавдией Земцовой.
На этот раз Галкин* сводил сына Гарри в парк, где есть канатная дорога с препятствиями. На этот раз мальчик продемонстрировал ловкость, спортивную подготовку и бесстрашие. Даже самому шоумены было боязно смотреть вниз с такой высоты. А вот наследник Примадонны придумывал, как ему продвинутся дальше.
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«С вами — хэштег страшно!» –заявил Гарри.
«Жуть!» – сказал юморист.
«Это гиперсложно и ужасно скользко», – признался мальчик.
«Наш экстремал», – написал муж Пугачевой.
Поклонники восхитились тем, каким вырос большим вырос Гарри. Многие отметили, что ему идет модная стрижка. «Ой боимся за Гарика! Умничка, храбрый смелый весь в родителей!», «Прекрасный мальчишка... Смелый, добрый, отзывчивый. Весь в отца!», «Гарик — герой!» — стали писать подписчики.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.