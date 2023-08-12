Каролина Севастьянова распахнула халат, оголив свои шаровидные прелести за завтраком: лифчик уже трещит по швам

Каролина Севастьянова много лет занималась художественной гимнастикой. Она регулярно появляется на публике. Олимпийская чемпионка завершила карьеру, но продолжает следить за фигурой. В 28 лет она много путешествует и недавно оказалась в Сен-Тропе с возлюбленным, чье имя скрывает. Звезда там красуется в купальниках и роскошных платьях.
На этот раз Каролина поделилась горячим фото. За завтраком она предстала в бикини. Гимнастка решила не прятать достоинства своей фигуры. За столиком она обнажила свою шаровидную грудь, которая не уместилась в лифчик. Севастьянова с улыбкой распахнула пляжный халатик, сразив всех на курорте своими прелестями.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
На этот раз Каролина получила множеств комплиментов. Ее осыпали положительными отзывами. «Как вам удается быть красивой?», «Ох, обезоружила», «Фигура у вас бесподобная», «Вау, какие формы», «И вам не запретишь так ходить! Глаза любуются», — стали писать пользователи Сети.