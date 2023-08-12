Каролина Севастьянова распахнула халат, оголив свои шаровидные прелести за завтраком: лифчик уже трещит по швам

На этот раз Каролина поделилась горячим фото. За завтраком она предстала в бикини. Гимнастка решила не прятать достоинства своей фигуры. За столиком она обнажила свою шаровидную грудь, которая не уместилась в лифчик. Севастьянова с улыбкой распахнула пляжный халатик, сразив всех на курорте своими прелестями.

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