Утяшева без юбки засветила свои «аппетитки» на корабле: счастливая прыгает, а Воля любуется

Ляйсан Утяшева уже давно стала известной персоной. Уже больше 10 лет строит карьеру на телевидении. Она ведет передачи и даже создала свое шоу «Дерзкая готовка». Зачастую она щеголяет в ярких нарядах, а ее муж Павел Воля не перестает признаваться ей в любви на публике. Этим летом они устроили себе отпуск. Пара делится кадрами с моря.
На этот раз Ляйсан покрасовалась на корабле. Она предстала в расстегнутой рубашке и без юбки. Телеведущая в трусах от купальника стала прыгать и бегать. Она козырнула своей точеной фигурой. Утяшева повернулась к камере своими округлыми формами. Она решила поддержать тренд, который появился в Сети.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие посчитали, что видео снял Воля. «Ох уж эти тренды. Пришлось побегать», «Какой Паша хороший оператор», «Ох, какая стройная», «Прям девочка», «Так похудела», «В отлично форме», «Ой, а почему без юбки?», «Хороша», — стали писать подписчики.