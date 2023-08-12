«И вообще, она лучшая!»: Прилучный заснял Брутян с крохотным сыном Микаэлем на руках — целует в макушку

Павел Прилучный уже давно стал известным актером. Он регулярно снимается в новых проектах. Звезда сериала «Мажор» скрывал личную жизнь после развода с Агатой Муцениеце. Однако в 2022 году он неожиданно сыграл свадьбу с Зепюр Брутян. Они стали вместе выходить в свет. А этой весной у пары родился сын Микаэль. Для артиста ребенок стал уже третьим.
На этот раз Прилучный решил поделиться кадром, который недавно сделал на Мальдивах. Он заснял свою молодую жену на фоне заката с маленьким сыном на руках. Брутян с нежностью поцеловала его в макушку. Актер залюбовался своей избранницей.
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«Когда в душе фотограф. Конечно, эта фотография соберет гораздо меньше лайков, чем картинки в купальниках, но мне кажется это красиво. И вообще, она лучшая!» – написала звезда.
Зепюр Брутян с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадром. Многие решили, что Павел действительно стал лучше рядом с новой супругой. «Ну во-первых это красиво», «Классное фото, такая африканочка», «Неужели вернулся прежний Павел, вы обрели душевное равновесие», Какая она нежная«, «Столько любви в одной фотке и в глазах фотографа», — стали писать подписчики.