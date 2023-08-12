«И вообще, она лучшая!»: Прилучный заснял Брутян с крохотным сыном Микаэлем на руках — целует в макушку

На этот раз Прилучный решил поделиться кадром, который недавно сделал на Мальдивах. Он заснял свою молодую жену на фоне заката с маленьким сыном на руках. Брутян с нежностью поцеловала его в макушку. Актер залюбовался своей избранницей.

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