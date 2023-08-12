52-летняя Кудрявцева в бикини козырнула идеальной фигурой на сапе: никакого целлюлита, бедра упругие — все ахнули

Лера Кудрявцева уже больше 30 лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в стране. Блондинка продолжает вести передачи и концерты. Порой она предстает в ярких образах на публике. Этим летом телеведущая успела отдохнуть в Сен-Тропе и Болгарии. Она не только купалась с дочкой Марией, но и веселилась с подругами.
Накануне Лера решила попробовать что-то новое. Она решила поплавать на сап-борде в бассейне. Телеведущая в бикини с юбкой решила покрасоваться на доске. Она обнажила свое декольте, а также изящные бедра. Блондинка выставила напоказ свои длинные ножки. Кудрявцева козырнула идеальной фигурой в 52 года.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Даже друзья осыпали ее комплиментами. «Женщина с веслом», — заявил Сергей Лазарев. «Моя голубая девочка!» — присоединилась Лариса Гузеева. «Лер, шикарна как всегда, обаятельная просто», «Лера, красотка и умница, просто огонь Так держать!», «Словно удлинила ноги», — стали писать подписчики.