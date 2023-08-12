52-летняя Кудрявцева в бикини козырнула идеальной фигурой на сапе: никакого целлюлита, бедра упругие — все ахнули

Накануне Лера решила попробовать что-то новое. Она решила поплавать на сап-борде в бассейне. Телеведущая в бикини с юбкой решила покрасоваться на доске. Она обнажила свое декольте, а также изящные бедра. Блондинка выставила напоказ свои длинные ножки. Кудрявцева козырнула идеальной фигурой в 52 года.

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