Прощальные речи, море цветов и слезы: Веру Васильеву проводили в последний путь

В полдень 12 августа в Московском Театре сатиры началось прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой.
Перед началом траурного мероприятия возле входа в театр собралась очередь более ста человек. Люди несли цветы и плакали еще до того, как попасть в зал, где на сцене утопал в букетах гроб актрисы.
Очередь на прощание с Верой Васильевой. Фото: Ольга Храбрых
Проводить актрису в последний путь пришли не только поклонники, но и именитые коллеги. Среди них были Александр Олешко, Игорь Золотовицкий, Максим Аверин, Александра Равенских и многие другие.
«Сегодня мы прощаемся с великой актрисой и женщиной. У нее много регалий и наград. Но если объединить их, получится актриса чести и достоинства, - сказал со сцены актер Юрий Васильев. – Когда мы выходили на сцену, она говорила иногда: «Юрочка, я могу забыть текст, помогайте мне». Теперь Вера Кузьминична должна помогать нам».
«Она не пропускала никакие премьеры, а если ей что-то не нравилось, то просто говорила: «Это не мой театр». Но никого не ругала. В ней было тепло милосердие, добро и еще такое потрясающее качество, как самоирония. От нас действительно ушел свет. Спасибо, что были с нами».
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Гроб Веры Васильевой. Фото: Ольга Храбрых
Бывший худрук Театра Сатиры Александр Ширвиндт назвал Васильеву «наставницей в самом высоком смысле этого слова».
«Нам будет не хватать, мы будем помнить – это все замечательно… Но дело в том, что эталон… Эталон крайне редок во всех сферах человеческого существования. Я думаю, что Вера Кузьминична была эталоном. Это крайне трудно. Это необыкновенно мудро. И это страшно завидно…» - сказал режиссер.
Искусствовед Михаил Швыдкой вспомнил свою Васильеву:
«Вера Кузьминична на этой сцене работала с великими людьми. Борисом Равенских, Эрастом Гариным, Валентином Плучеком. Она была очаровательная простушка. Когда слышишь, как она поет «На крылечке вдвоем», сердце сжимается. Но потом эта простушка стала аристократкой. Когда ей дали роль графини в 1967 году, все очень удивились. Но она сыграла ее достойно».
Актриса Алена Яковлева рассказала, что проработала с Васильевой в театре 40 лет.
«Одна из ее последних работ-спектаклей у Романа Виктюка – «Реквием по Радамесу». Она там тоже была блистательна. Как ее выносили на руках в белом молодые люди… Про нее нельзя было сказать, что она старая. Она была элегантной, чувственной, красивой. И ее имя стало именем нарицательным. Ее называли Верочка Кузьминична», - поделилась артистка.
Слова соболезнования у гроба принимала названная дочь Васильевой – Дарья Милославская – поклонница народной артистки, что на протяжении многих лет ухаживала за пожилой женщиной.
Любопытный факт: родственников в завещании Вера Кузьминична не указала, а вот свою помощницу, которую считала дочерью, вписала в документ.
«Когда отмечали 75 лет (карьеры на сцене, - Прим. авт.) в марте этого года, Вера Кузьминична сказала одну только фразу: «Я очень счастливый человек. Я работаю в том месте, которое люблю, и где, мне кажется, меня тоже любят», - поделилась Милославская.
Дарья Милославская. Фото: Ольга Храбрых
Гроб с телом актрисы вынесли из зала под аплодисменты, которые не прекращались даже на улице под дождем.
Напомним, звезда театра и кино Вера Васильева умерла 9 августа в возрасте 97 лет. После отпевания в храме Христа Спасителя ее похоронят на Новодевичьем кладбище.
Вынос гроба из театра. Фото: Ольга Храбрых