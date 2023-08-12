Прощальные речи, море цветов и слезы: Веру Васильеву проводили в последний путь

Проводить актрису в последний путь пришли не только поклонники, но и именитые коллеги. Среди них были Александр Олешко, Игорь Золотовицкий, Максим Аверин, Александра Равенских и многие другие.

«Сегодня мы прощаемся с великой актрисой и женщиной. У нее много регалий и наград. Но если объединить их, получится актриса чести и достоинства, - сказал со сцены актер Юрий Васильев. – Когда мы выходили на сцену, она говорила иногда: «Юрочка, я могу забыть текст, помогайте мне». Теперь Вера Кузьминична должна помогать нам».

«Она не пропускала никакие премьеры, а если ей что-то не нравилось, то просто говорила: «Это не мой театр». Но никого не ругала. В ней было тепло милосердие, добро и еще такое потрясающее качество, как самоирония. От нас действительно ушел свет. Спасибо, что были с нами».