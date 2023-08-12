Валя Карнавал оголила свои прелести, ошарашив народ: крохотная юбка сползает с изящных бедер

Валя Карнавал уже давно стала известной в России. Она снимает ролики, которые набирают миллионы просмотров. Также юная звезда выпускает песни. Она смогла получить комплименты от Филиппа Киркорова и других селебрити. В 21 год артистка обладает точеными формами. После расставания с Сашей Стоуном она похудела и стала чаще чаще выходить в свет.
На этот раз Валя решила поделиться новым фото. Она предстала в дерзком наряде. Блогерша похвасталась своими постройневшими формами. Она в крохотной мини-юбке и топике запечатлелась в своей квартире, обнажив рельефный пресс. Карнавал едва прикрыла зону бикини. Наряд сползал вниз с ее изящных бедер. При этом трусики поклонники не увидели.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие отметили, что скинув 13 килограммов она стала совсем худенькая. «Ох, какая Дюймовочка», «Ого, какая красивая», «Фигурка шикарная», «Какой стальной пресс», «Вот это талия», На чем держится эта юбка?«, «Худышка стала», — прокомментировали кадр подписчики.