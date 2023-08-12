Валя Карнавал оголила свои прелести, ошарашив народ: крохотная юбка сползает с изящных бедер

На этот раз Валя решила поделиться новым фото. Она предстала в дерзком наряде. Блогерша похвасталась своими постройневшими формами. Она в крохотной мини-юбке и топике запечатлелась в своей квартире, обнажив рельефный пресс. Карнавал едва прикрыла зону бикини. Наряд сползал вниз с ее изящных бедер. При этом трусики поклонники не увидели.

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