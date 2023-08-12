Звезда «Склифосовского» Максим Аверин: «До конца жизни проверяла, не поправилась ли она. В этом была Вера Васильева»

12 августа звезда сериала «Склифосовский», 47-летний актер Максим Аверин пришел в Театр сатиры на церемонию прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой.

«Это удивительное качество - во всем быть женщиной, - сказал актер о старшей коллеге. - До конца жизни проверять костюмы, чтобы посмотреть, не поправилась ли она. В этом была Вера Васильева».

«Она никогда ничего не требовала. Пройти по жизни так, чтобы тебе не плюнули в спину. В этом тоже Вера Кузьминична».