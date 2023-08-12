На прощании с наставницей: как выглядит Александр Ширвиндт после продолжительной болезни

12 августа 89-летний актер и режиссер Александр Ширвиндт явился на траурное прощание со своей коллегой, народной артисткой СССР Верой Васильевой.

Деятель культуры вышел на сцену и произнес у гроба скорбную речь.

«Партнерша, наставница в самом высоком смысле этого слова, - сказал Ширвиндт о Васильевой. – Не от слова «наставление», а от очень тонкого, необыкновенно чуткого и неординарного для актерства желания помочь, и чтобы реально были люди и театр, соответствующие ее мировоззрению».

Он также назвал Веру Кузьминичну эталоном актерской профессии.

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Напомним, в силу своего возраста Александр Анатольевич редко выходит в свет и часто ложится в больницу по состоянию здоровья. Насколько актер бодр активен, можно оценить по видео с гражданской панихиды Васильевой.