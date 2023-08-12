Рожденный под звуки музыки: на концерте Пинк у беременной зрительницы в толпе начались схватки

На концертах певицы Пинк постоянно происходит что-то интересное. То фанат выбросит на сцену урну с прахом, то зрительница начнет рожать.

31 июля 43-летняя артистка выступала в городе Олбани (штат Нью-Йорк), когда на ее концерт пришла поклонница на 31-й неделе беременности. Анжела Мерсер стояла в толпе зрителей, и вдруг у нее начались схватки.

Девушка была на шоу вместе с мамой и невесткой. Из-за пробок на улицах трио пришлось добираться до больницы пешком, но в итоге Анжела родила здорового малыша, о чем в соцсетях сообщил госпиталь Brigham and Women’s, где счастливо закончилась эта история.

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Своего сына девушка решила назвать в честь в Пинк, на концерте которой он решил появиться раньше срока (может, его музыка побудила?). Малыш получил имя Айсен Харт. Настоящее имя певицы – Алисия Бет Мур. Харт – фамилия ее мужа.