Как выглядит женщина, которой досталось многомиллионное наследство Веры Васильевой (фото)

У покинувшей наш мир актрисы Веры Васильевой не было своих детей, а племянников она сторонилась. Составляя завещание, народная артистка СССР упомянула в документе женщину, которую она называла дочерью, – свою поклонницу Дарью Милославскую, что несколько лет ухаживала за пожилой звездой.

12 августа на прощании с Васильевой в Театре сатиры Милославская стояла возле гроба и принимала соболезнования от друзей и поклонников умершей. К ней подходили скорбящие люди, Дарья разговаривала с ними и заключала в объятия. Хотя и сама не выпускала из рук платок в траурный день.