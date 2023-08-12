Как выглядит женщина, которой досталось многомиллионное наследство Веры Васильевой (фото)

У покинувшей наш мир актрисы Веры Васильевой не было своих детей, а племянников она сторонилась. Составляя завещание, народная артистка СССР упомянула в документе женщину, которую она называла дочерью, – свою поклонницу Дарью Милославскую, что несколько лет ухаживала за пожилой звездой.
12 августа на прощании с Васильевой в Театре сатиры Милославская стояла возле гроба и принимала соболезнования от друзей и поклонников умершей. К ней подходили скорбящие люди, Дарья разговаривала с ними и заключала в объятия. Хотя и сама не выпускала из рук платок в траурный день.
Дарья Милославская (в центре) на прощании с Верой Васильевой. Фото: Ольга Храбрых
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Напомним, о Дарье известно немного: по профессии она юрист, окончила МГУ в 1995 году, работала, в основном, в благотворительных организациях, но зарабатывала достаточно. Васильева сильно привязалась к этой женщине и именно ее указала в своем завещании.
А наследство у актрисы приличное - шикарная квартира на Большой Бронной улице с большим количеством антиквариата, а также дача в Подмосковье.