Гроб Веры Васильевой усыпали цветами - видео

В 11 часов утра 12 августа в Театре сатиры началось прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой. Поклонников звезды театра и кино, который собралось несколько сотен, начали запускать в зал. Начало гражданской панихиды намечено на полдень.

Гроб с телом актрисы установили на сцене, он буквально усыпан цветами, и благодарные зрители несут новые и новые траурные букеты. В зале играет живая музыка, многие пришедшие не могут сдержать слез. Соболезнования скорбящих принимает крестница артистки Дарья.