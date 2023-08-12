«Эти цветы ассоциируются с нежностью, которая от нее исходила»: Александр Олешко пришел проститься с Верой Васильевой

В 11 часов утра поклонников Васильевой, желающей проститься со звездой, начали пускать в Театр сатиры, где на сцене стоит усеянный цветами гроб. Прощание с актрисой продлится до 13 часов, а затем на 14:30 запланировано отпевание в храме Христа Спасителя.

Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище. Напомним, она умерла 9 августа в возрасте 97 лет.