«Эти цветы ассоциируются с нежностью, которая от нее исходила»: Александр Олешко пришел проститься с Верой Васильевой

12 августа 47-летний актер Александр Олешко в числе прочих звезд пришел на прощание со своей коллегой Верой Васильевой. Мужчина принес нежные розовые цветы и вспомнил, какой была народная артистка СССР.
«Александр Ширвиндт говорил: «Вера Кузьминична бегает как Саша Олешко». Она всегда была активна, везде успевала. А эти цветы, которые я принес, ассоциируются с той нежностью, которая от нее исходила», - поделился актер.
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Александр Олешко на прощании с Верой Васильевой. Фото: Ольга Храбрых
В 11 часов утра поклонников Васильевой, желающей проститься со звездой, начали пускать в Театр сатиры, где на сцене стоит усеянный цветами гроб. Прощание с актрисой продлится до 13 часов, а затем на 14:30 запланировано отпевание в храме Христа Спасителя.
Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище. Напомним, она умерла 9 августа в возрасте 97 лет.