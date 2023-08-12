«Я чуть с ума там не сошла!»: что пережила Мерьем Узерли на съемках «Великолепного века»

Немецкая актриса Мерьем Узерли стала звездой мировой масштаба после роли Хюррем в популярном турецком сериале «Великолепный век». Причем артистка попала в картину совершенно случайно, она даже не подозревала, что карьера так взлетит.

На съемках Узерли чувствовала себя чужой, одинокой, ей было тяжело.

«Первые недели умирала от одиночества. Я никого там не знала, кроме тех, с кем работала. Я чуть с ума там не сошла», - призналась Мерьем.

Узерли также заявила, что на нее бурно реагируют поклонники - особенно, в Турции. Люди буквально бросаются на нее в общественных местах.

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