Толпы людей идут на прощание с Верой Васильевой - многие плачут

Утром 12 августа возле Театра сатиры в Москве стали собираться поклонники ушедшей из жизни актрисы Веры Васильевой. Народная артистка СССР умерла 9-го числа в возрасте 97 лет.

Гражданская панихида в стенах театра намечена на полдень, но уже за два часа до начала траурного мероприятия под зданием стали собираться люди с цветами.