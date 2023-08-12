Толпы людей идут на прощание с Верой Васильевой - многие плачут

Утром 12 августа возле Театра сатиры в Москве стали собираться поклонники ушедшей из жизни актрисы Веры Васильевой. Народная артистка СССР умерла 9-го числа в возрасте 97 лет.
Гражданская панихида в стенах театра намечена на полдень, но уже за два часа до начала траурного мероприятия под зданием стали собираться люди с цветами.
Прощание с Верой Васильевой. Фото: Ольга Храбрых
Вскоре из желающих проститься со звездой театра и кино образовалась внушительная очередь. Люди делятся с журналистами своими воспоминаниями о Васильевой и не могут сдержать слез.
Прощание с Верой Васильевой. Фото: Ольга Храбрых
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Напомним, прощание с актрисой продлится до 13 часов, на 14:30 запланировано отпевание в храме Христа Спасителя. Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.