Толпы людей идут на прощание с Верой Васильевой - многие плачут

Прощание с Верой Васильевой. Фото: Ольга Храбрых

В Москве прощаются с актрисой Театра сатиры.

Утром 12 августа возле Театра сатиры в Москве стали собираться поклонники ушедшей из жизни актрисы Веры Васильевой. Народная артистка СССР умерла 9-го числа в возрасте 97 лет.

Гражданская панихида в стенах театра намечена на полдень, но уже за два часа до начала траурного мероприятия под зданием стали собираться люди с цветами.

Прощание с Верой Васильевой. Фото: Ольга Храбрых

Вскоре из желающих проститься со звездой театра и кино образовалась внушительная очередь. Люди делятся с журналистами своими воспоминаниями о Васильевой и не могут сдержать слез.

Прощание с Верой Васильевой. Фото: Ольга Храбрых

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, прощание с актрисой продлится до 13 часов, на 14:30 запланировано отпевание в храме Христа Спасителя. Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.

Читайте также