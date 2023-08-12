Не разлучница, а подруга: Линда Евангелиста рассказала о трогательном поступке Сальмы Хайек

В новом интервью 58-летняя супермодель Линда Евангелиста рассказала о своих отношениях с актрисой Сальмой Хайек, которая стала второй мамой для ее 16-летнего сына.

Дело в том, что в 2007 году Линда родила ребенка от французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, но тот не стал строить семью с моделью, и ушел к Сальме, которая тоже была беременна от бизнесмена. Сегодня сын манекенщицы проводит много времени в доме отца вместе с его новой семьей.

Но Евангелиста не злится на Хайек как на «разлучницу». Наоборот, у нее есть история, как актриса трогательно позаботилась о ней самой.

«Я заболела в День Благодарения. И Сальма села в самолет со своей дочерью, приехала сюда и приготовила праздничный мне ужин, - рассказала модель журналу Vogue. - Она спросила, чего я хочу, это был очень эклектичный список пожеланий. Я хотела ее мексиканскую курицу с картофелем и трюфелями». «И она целый день провела на кухне и сама готовила. Без чьей-либо помощи. Только дети помогли ей в конце. Она устроила пир — красивую, красивую еду. Я сказала ей, что у меня не будет Дня Благодарения, потому что я плохо себя чувствую, и она такая: «О, у тебя будет. Я еду». И пуф - она уже здесь».

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Напомним, Сальма Хайек подарила Франсуа-Анри Пино дочь в том же году, когда Линда Евангелиста родила бизнесмену сына. Дети звезд - ровесники.