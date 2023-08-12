В Москве прощаются с актрисой Верой Васильевой

12 августа близкие люди и поклонники попрощаются с народной артисткой СССР, актрисой Верой Васильевой.

Прощание с актрисой пройдет на основной сцене Театра сатиры с 11 до 13 часов (гражданская панихида - с 12:00). На 14:30 запланировано отпевание в храме Христа Спасителя. Затем звезду театра и кино похоронят на Новодевичьем кладбище.

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О смерти актрисы в возрасте 97 лет стало известно 9 августа. Свои соболезнования в связи с ее уходом из жизни выразили президент России Владимир Путин, министр культуры Ольга Любимова, мэр Москвы Сергей Собянин и многие видные деятели культуры.