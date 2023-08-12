Волочкова в одной футболке взобралась на кушетку: подол задрался, отсутствие белья увидели все

Звезда балета Анастасия Волочкова всю весну посещала восстановительный медицинский центр – стара травма дала о себе знать. В преддверии нового концертного сезона звезда снова взялась за свое здоровье и поспешила в салон.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На этот раз Анастасия показала, как побывала в салоне Рублевского Предместья. Уютное место она скрасила собой, взобравшись на кушетку в ожидании доктора.

Красивый кадр оказался еще и пикантным, поскольку звезда в одной футболке продемонстрировала отсутствие бюстгальтера, а также оголила подтянутые бедра – подол задрался, пока позировала.