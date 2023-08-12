Наталья Рудова оголила низ и показалась людям: бесстыдно красива

Актриса из сериалов «Татьянин день» и «Жизнь по вызову» Наталья Рудова стала звездой нового шоу «Выжить в Дубае». Она сражалась за команду знаменитостей, но ей чуть-чуть не хватило до победы, и она вылетела с проекта.

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Вернувшись в Россию, красотка часто рассказывает, как было там, на шоу, а теперь еще и показывает, с каким загаром возвратилась.

Поскольку Рудова обладает соблазнительной фигурой, то для нее ничего не стоит раздеться перед публикой. Она осталась в одной футболке, оголив низ, и позировала в зеркале, снимая себя для соцсетей. Загорелая и эффектная, Наталья снова искупалась в комплиментах от своих подписчиков.