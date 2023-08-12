Лайма Вайкуле набросилась на россиян: «Рабы, противные люди»

Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле оскорбила россиян во время своего нового интервью. Ее на это спровоцировали комментарии пользователей в Интернете о прошедшем в конце июля фестивале в Юрмале, организованном артисткой.

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Вайкуле долго рассуждала о том, что ее фестиваль удался, и все прошло так, как было запланировано. И негативные комментарии от россиян ее никак не затронули – мол, она их вообще не читает, а пишут их «кричащие невежды» и «единицы ущербных людей».

«Вот это такие рабы, противные люди», - оскорбила россиян артистка.

На мероприятии, напомним, присутствовала Алла Пугачева с пятым мужем. А деньги, вырученные от мероприятия, организатор направила на помощь стране с сине-желтым флагом.

По материалам сайта Регнум