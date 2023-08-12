Севастьянова в бикини без пуш-ап показала прелести: роскошные виды в Сен-Тропе

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова отдыхает в Сен-Тропе со своим новым бойфрендом, который на днях перешел в разряд женихов. Красотка получила предложение руки и сердца на глазах у всех отдыхающих в одном из местных ресторанов. Что именно она на это ответила, пока неизвестно.

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А вот днем длинноногая красавица поспешила не в загс, а на пляж, выгуливать новенький купальник. Бикини с лифом без пуш-ап и длинными тесемками, которые хозяйка обвила вокруг тонкой талии, и трусики на завязках эффектно подчеркнули ее стройную фигуру.

Позировать для фото Каролина решила на фоне моря. Роскошные виды курорта вызвали восторг у подписчиков.