Вся красная, губы-вареники, поросячьи глазки: брошенная Капаклы Мусульбес показала зареванное лицо — красоты больше нет

Бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес дала волю чувствам. Впервые после разрыва с Ромой Капаклы Таня Мусульбес позволила себе рыдать на публике.

Спровоцировал всплеск эмоций и экс-возлюбленной Рома Капаклы. Он поделился в микроблоге видео, которым запечатлены все самые яркие моменты с Таней Мусульбес. Под видео Капаклы дал понять, что разрыв произошел по обоюдному согласию. Пара приняла непростое решение, что больше не может быть вместе.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Таня Мусульбес показала, как она рыдает и всхлипывает.