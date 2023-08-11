Вся красная, губы-вареники, поросячьи глазки: брошенная Капаклы Мусульбес показала зареванное лицо — красоты больше нет

Бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес дала волю чувствам. Впервые после разрыва с Ромой Капаклы Таня Мусульбес позволила себе рыдать на публике.
Спровоцировал всплеск эмоций и экс-возлюбленной Рома Капаклы. Он поделился в микроблоге видео, которым запечатлены все самые яркие моменты с Таней Мусульбес. Под видео Капаклы дал понять, что разрыв произошел по обоюдному согласию. Пара приняла непростое решение, что больше не может быть вместе.
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Таня Мусульбес показала, как она рыдает и всхлипывает.
«Все пошло по одному месту,.. Масочки, все остальное. Ромочка, можешь ты, конечно, растрогать», — причитает с надрывом Таня Мусульбес в кадре.
Таня Мусульбес без стеснения показала свое опухшее и красное от слез лицо, огромные губы-вареники и ставшие от отечности маленькими, поросячьими, глазки. Красоты как будто не стало.
Таня Мусульбес и ее опухшее лицо. Фото: соцсети