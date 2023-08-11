«Шепелев забрал готового ребенка, который уже умел ходить и говорить»: папа покойной Фриске сделал новое громкое заявление

Отец ныне покойной певицы Жанны Фриске, Владимир Фриске, признался, что больше всех в их семье из-за невозможности видеться с внуком Платона страдает его жена Ольга Владимировна.

Мама Жанны Фриске растила мальчика с пеленок и теперь всякий раз обливается слезами, когда видит его фотографии. Как и остальные члены семьи Фриске, Ольга Владимировна не видела Платона практически восемь лет.