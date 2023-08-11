«Шепелев забрал готового ребенка, который уже умел ходить и говорить»: папа покойной Фриске сделал новое громкое заявление

Отец ныне покойной певицы Жанны Фриске, Владимир Фриске, признался, что больше всех в их семье из-за невозможности видеться с внуком Платона страдает его жена Ольга Владимировна.
Мама Жанны Фриске растила мальчика с пеленок и теперь всякий раз обливается слезами, когда видит его фотографии. Как и остальные члены семьи Фриске, Ольга Владимировна не видела Платона практически восемь лет.
«Постоянно смотрит фотографии Платона, которые ей присылают люди. И все время плачет, плачет…Он же до двух с половиной лет на ее руках рос. А Шепелев забрал готового ребенка, который уже умел ходить и говорить», — сделал заявление Владимир Фриске.
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Владимир Фриске признался, что не хочет далее обострять ситуацию с Дмитрием Шепелевым и судиться с ним. Дедушка Платона боится, что навредит этим своему единственному внуку.
«Дело в том, что мы даже не знаем, где он. Шепелев его прячет от нас. Знаем только, что живет он в Москве и все. Как только я начинаю обо всем этом думать, у меня сразу же начинается какое-то нехорошее состояние в мозгах. Боюсь натворить глупостей. Поэтому я себя немножко сдерживаю. С этим нелюдем договариваться никак нельзя. А если я сделаю какую-нибудь глупость, она может затронуть моего внука. Я не хочу, чтобы он страдал. Поэтому, я пока смирился и надеюсь, что со временем Платон сам к нам придет», — поделился Владимир Фриске.
По материалам prozvezd