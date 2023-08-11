«После ночного, эмоционально сложного разговора я проснулся утром и просто ушел»: Капаклы раскрыл подноготную о разрыве с Мусульбес

Экс-участник «Дома-2» Рома Капаклы решился все же рассказать поклонникам о деталях разрыва с Таней Мусульбес.

Объяснился он с фанатами довольно витиевато, давая понять, что решение о расставании было обоюдным.

«Да, это решение было принято, точно не с улыбкой, а скорее со слезами на глазах, но почему-то понимая, что так будет лучше обоим, вот действительно странно, вроде обнимаете друг друга, а в моменте понимаешь, что отпускать не хочется, но что-то внутри, скребясь, твердит: «Отпусти, так надо, поверь мне на слово, не лезь, так будет лучше для обоих». И вот именно с этой фразой после ночного, эмоционально сложного разговора я проснулся утром и просто ушел, почувствовал, что так надо», — написал в микроблоге Роман Капаклы.

Публикацию он сопроводил красивым видео, на котором были запечатлены счастливые моменты с Таней Мусульбес. Рома Капаклы поблагодарил Таню за счастливые шесть месяцев, философски заметив, что не все люди приходят в нашу жизнь навсегда.

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