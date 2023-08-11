«Маленький инженер»: сын Илона Маска и Граймс увлекся ракетами и космосом

3-летний сын миллиардера-изобретателя Илона Маска и певицы Граймс (тот самый, которого родители назвали Икс Эш Эй-12) пошел по стопам отца и всерьез увлекся ракетами и космосом. Об этом его творческая мать рассказала в новом интервью.

«Икс много знает о ракетах. Это безумие. Он знает о ракетах больше, чем я», — поделилась Граймс с издание Wired.

«Нам пришлось перестать давать ему игрушки, потому что, если они анатомически неправильные, он расстраивается».

«Он, конечно, маленький инженер. Но его одержимость космосом граничит с вопросом: «Здорово ли это?»