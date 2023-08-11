«Маленький инженер»: сын Илона Маска и Граймс увлекся ракетами и космосом

3-летний сын миллиардера-изобретателя Илона Маска и певицы Граймс (тот самый, которого родители назвали Икс Эш Эй-12) пошел по стопам отца и всерьез увлекся ракетами и космосом. Об этом его творческая мать рассказала в новом интервью.
«Икс много знает о ракетах. Это безумие. Он знает о ракетах больше, чем я», — поделилась Граймс с издание Wired.
«Нам пришлось перестать давать ему игрушки, потому что, если они анатомически неправильные, он расстраивается».
«Он, конечно, маленький инженер. Но его одержимость космосом граничит с вопросом: «Здорово ли это?»
Граймс рассказала, что на мальчика очень сильно повлиял взрыв ракеты космической компании SpaceX (принадлежит Илону Маску), запущенной в апреле.
«Когда Иск увидел, как Starship взорвался, у него случился трехдневный посттравматический стресс, — отметила певица. — Он каждый час просыпался и говорил: «Starship…» И мне приходилось гладить его по спине».
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Что касается дочери знаменитой пары Экзы, которую родители любя называют Игрек (ну если сын – Икс), то она тоже подает задатки инженера, правда, ей больше нравятся морские суда. Звездная мать устроила для своих детей творческую среду, чтобы они могли развивать свои задатки.
«Быть ребенком Илона — это не то же самое, что быть чьим-либо ребенком, — добавила Граймс. — По крайней мере, в моем доме я хочу, чтобы их комната была больше похоже на сумасшедший склад и крутое арт-пространство».