Иконописное личико в обрамлении золотых волос: дочь Пугачевой и Галкина* превращается в нереальную красавицу — какой стала Лиза в Латвии

Шоумен Максим Галкин* в перерывах между гастролями по городам Прибалтики проводит время с детьми и внучкой Аллы Пугачевой.
Под присмотром папы и дедушки близнецы Гарри и Лиза Галкины и Клава Земцова весело проводят время у воды.
В микроблоге Максим Галкин* поделился кадрами, на которых запечатлен в компании Лизы, Гарри и Клавы. Внимание поклонников к себе тут же притянула красавица Лиза. От ее иконописного личика в обрамлении золотистых волос невозможно оторвать взгляд. В Сети отметили, что младшая дочь Аллы Борисовны превращается в нереальную красавицу.
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Максим Галкин* с детьми Гарри и Лизой и внучкой Пугачевой Клавой. Фото: соцсети
Напомним, детям-близнецам Максима Галкина* и Аллы Пугачевой Гарри и Лизе в сентябре этого года исполнится уже по десять лет.
Эти летние каникулы, как и прошлогодние, знаменитое семейство проводит в Юрмале.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.