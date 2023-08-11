Иконописное личико в обрамлении золотых волос: дочь Пугачевой и Галкина* превращается в нереальную красавицу — какой стала Лиза в Латвии

Шоумен Максим Галкин* в перерывах между гастролями по городам Прибалтики проводит время с детьми и внучкой Аллы Пугачевой.

Под присмотром папы и дедушки близнецы Гарри и Лиза Галкины и Клава Земцова весело проводят время у воды.

В микроблоге Максим Галкин* поделился кадрами, на которых запечатлен в компании Лизы, Гарри и Клавы. Внимание поклонников к себе тут же притянула красавица Лиза. От ее иконописного личика в обрамлении золотистых волос невозможно оторвать взгляд. В Сети отметили, что младшая дочь Аллы Борисовны превращается в нереальную красавицу.

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