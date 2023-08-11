Лада Дэнс о своем лечении после недавнего ДТП: «С медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне»

В субботу, 5 августа, Лада Дэнс попала в серьезную аварию на трассе М-2 «Крым» в районе 52-го километра.
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Сначала звезду доставили в государственную больницу. Там ей диагностировали ушиб позвоночника и травму головы. А затем Дэнс перевезли в частную клинику, где она продолжила лечение.
Это событие наделало много шума. В Сети каждый день появляется новая информация. Однако певица просит поклонников не верить всему, что пишут.
О подробностях аварии звезда пообещала рассказать чуть позже. А сейчас певица сообщила, что ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
«Дорогие мои, любимые. Мне сейчас пока морально сложно быть активной в Сети.
Однако я читаю и вижу ваши добрые слова и слова поддержки, и они дарят мне силы в этот сложный период. С медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне.
В СМИ выходит много ложной информации, поэтому немного позже будет официальная информация от меня», — написала Лада в своем блоге.