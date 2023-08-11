Лада Дэнс о своем лечении после недавнего ДТП: «С медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне»

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Сначала звезду доставили в государственную больницу. Там ей диагностировали ушиб позвоночника и травму головы. А затем Дэнс перевезли в частную клинику, где она продолжила лечение.

Это событие наделало много шума. В Сети каждый день появляется новая информация. Однако певица просит поклонников не верить всему, что пишут.

О подробностях аварии звезда пообещала рассказать чуть позже. А сейчас певица сообщила, что ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.