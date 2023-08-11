Судьба трех квартир под вопросом: родные режиссера Светланы Джимбиновой не могут похоронить родственницу

В начале августа мир искусства потрясла жуткая новость — в одной из московских квартир было найдено мумифицированное тело бывшего режиссера театра Вахтангова Светланы Джимбиновой (1940 г.р.). И уже несколько дней родственники женщины не могут получить останки для похорон, а с наследством постановщицы происходит что-то странное.

Племянники Джимбиновой рассказали, что «тете Светланы» принадлежали три квартиры в Москве и дорогостоящая коллекция редких старинных книг. Однако, кто владеет этим имуществом сейчас, непонятно. Некий человек, возможно, черный риелтор выдает себя за родственника режиссера и бьется за право похоронить женщину, а также, вероятно, прикарманить ее наследство.

«Сегодня мне стало известно, что какой-то неизвестный человек назвался родственником тети Светланы и берется ее хоронить. Кто он, мы не знаем. И вообще, смерть тети очень и очень странная. Вот эти ее три квартиры — вы уверены, что они все еще записаны на нее? А мне даже проверять страшно», — рассказал «АиФ» один из племянников умершей Мерген Джимбинов.

Он и его братья – люди обеспеченные, поэтому их не волнует вопрос денег или наследства. Они просто хотят похоронить тетю по семейным традициям, но даже не могут получить ее тела.

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Издание пишет, что в последние годы жизни Светлана Джимбинова закрылась ото всех в страхе после таинственной гибели брата. Ее тело нашли в квартире лишь спустя год после физической смерти.

Напомним, умершая была дочерью калмыцкого писателя Бемби Джимбинова и второй женой знаменитого театрального режиссера Рубена Симонова.