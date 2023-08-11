Теперь ее лучше не злить: Кейт Миддлтон получила от короля новые титулы

11 августа монарх Великобритании Карл III раздал несколько титулов работающим членам королевской семьи. В том числе себе, своей супруге Камилле, сестре Анне, сыну Уильяму и его жене Кейт Миддлтон.

«После восшествия на престол Его Величество король рад объявить о дальнейших военных назначениях для работающих членов королевской семьи. Новые назначения будут по-прежнему отражать тесные отношения между вооруженными силами и королевской семьей во время правления Его Величества», — цитирует издание People официальное сообщение дворца.

Теперь принцесса Кэтрин, помимо уже имеющихся титулов стала почетным главнокомандующим ВВС британского флота, почетным командиром 1-й Королевской драгунской гвардии и почетный командором Королевских ВВС базы Конингсби.

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Любопытный факт: последний титул некогда носил дедушка Кейт — Питер Миддлтон. Он также был вторым пилотом принца Филипа (мужа Елизаветы II), когда тот летал в Южную Африку в 1962 году.