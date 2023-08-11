Самбурская с откровенным декольте без белья порезвилась в лифте: «Подсветка на любой вкус»

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская отказала себе во многом ради красивой фигуры. И результаты поражают ее поклонников, многие хотят такие же формы как у нее. Ведь теперь она может позволить себе самые смелые наряды и даже не надевает бюстгальтер.

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Отправившись по делам, Самбурская задержалась в собственном лифте. Актриса слала позировать для селфи под разноцветную подсветку. Порезвившись вдоволь, Настасья сделала фотоколлаж и запостила у себя в микроблоге.

Подписчики обратили внимание не столько на антураж, сколько на красоту девушки. Ее бездонное декольте так и влекло взгляды окружающих.