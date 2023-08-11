Прилучный поиздевался над «младенцем» в люльке: тряс так, что чуть голову не снес

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный вернулся из отпуска на Мальдивах и практически сразу приступил к работе. Актер сегодня очень востребован, и не успеет у него завершиться один проект, как тут же стартует другой.

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Что за съемки в разгаре сейчас у Прилучного, он не раскрывает, но немного показал закулисья. Он снял на видео младенца, которого слишком жестоко пытался разбудить в кроватке.

«Подъем!» - заорал командным голосом «мажор».

Он схватил «младенца» за плечо и очень сильно потряс. С первого кадра зрителям показалось, что это настоящий ребенок, и люди были шокированы столь жестоким обращением. Но в следующую минуту актер сообщил: «Кукла. Очень реалистично, конечно».