Игорь Николаев предъявил молодую жену с младенцем на руках: «Пусть всегда сбываются мечты»

Николаев сопроводил свое поздравление фотографией Проскуряковой с младенцем на руках. Подписчики было подумали, что пара тайно стала родителями, но фото оказалось архивным – на руках у мамы спит дочка Вероничка. И с того времени Юлия практически не изменилась, все такая же цветущая и молодая.

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