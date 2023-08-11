Игорь Николаев предъявил молодую жену с младенцем на руках: «Пусть всегда сбываются мечты»

63-летний композитор Игорь Николаев первым поспешил обратиться к своей молодой жене, Юлии Проскуряковой, 11 августа. Это ее дата рождения, и звездный супруг написал теплые слова и поздравления в адрес именинницы.
«С днем рождения, наша любимая и драгоценная жена и мама Юля! Мы с Вероничкой тебя обожаем, ты наше все, будь счастлива и пусть всегда сбываются твои мечты и желания!» - написал композитор.
Юлия Проскурякова с дочкой. Фото: соцсети
Николаев сопроводил свое поздравление фотографией Проскуряковой с младенцем на руках. Подписчики было подумали, что пара тайно стала родителями, но фото оказалось архивным – на руках у мамы спит дочка Вероничка. И с того времени Юлия практически не изменилась, все такая же цветущая и молодая.
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