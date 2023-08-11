«Русская Эда» Лиана Гриба из «Постучись в мою дверь» выходит замуж: кто жених

Актриса Лиана Гриба, которая исполняет роль главной героини в российской версии «Постучись в мою дверь» Эды Йылдыз сказала «да» на предложение своего бойфренда сыграть свадьбу. Девушка сама поделилась с поклонниками радостной новостью и показала, как это было.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Избранник Лианы – актер Артем Губин, сыгравший в сериалах «Подольские курсанты», «Молодежка», «Склифосовский», «Триггер», также числится в штате Московского Губернского театра. Пара вместе уже несколько лет.
Лиана Гриба и Артем Губин. Фото: соцсети
Добавим, что 25-летняя Лиана Гриба сыграет в сериале «Постучись в мою дверь» девушку по имени Саша Гордеева, прототипом которой является турецкая героиня Эда Йылдыз. Партнером по съемкам стал Никита Волков, ему досталась роль Серкана Болата, по-русски Сергея Градского.