«Русская Эда» Лиана Гриба из «Постучись в мою дверь» выходит замуж: кто жених

Актриса Лиана Гриба, которая исполняет роль главной героини в российской версии «Постучись в мою дверь» Эды Йылдыз сказала «да» на предложение своего бойфренда сыграть свадьбу. Девушка сама поделилась с поклонниками радостной новостью и показала, как это было.

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Избранник Лианы – актер Артем Губин, сыгравший в сериалах «Подольские курсанты», «Молодежка», «Склифосовский», «Триггер», также числится в штате Московского Губернского театра. Пара вместе уже несколько лет.