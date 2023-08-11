Лера Кудрявцева засняла подросшую дочку с пучком воздушных шаров на отдыхе: счастливая улыбка, просто парит

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она работает на телевидении, дружит со многими артистами и регулярно щеголяет в роскошных нарядах на публике. Блондинка этим летом устроила большой отпуск. Она остановилась в Болгарии, где у нее живут мама и сестра. На этот раз звезда даже там отпраздновала день рождения дочки Марии.
На курорте Лера устроила праздник в честь пятилетия наследницы. А вот муж телеведущей Игорь Макаров не был замечен на празднике. Более тог, кроха была серьезной на вечеринке. Даже платье не радовала именинницу. Но на следующий день Кудрявцева смогла ее развеселить. Она засняла малышку с пучком розовых воздушных шаров. Девочка улыбалась и будто парила.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что давно не видели улыбку на лице Марии. Многие отметили, что она растет копией своей мамы. Дочку Леры осыпали комплиментами. Напомним, что у телеведущей также есть сын Жан. Он был рожден в первом браке звезды от Сергея Ленюка. Однако он уже совсем взрослым и даже подарил маме внука Льва.