Лера Кудрявцева засняла подросшую дочку с пучком воздушных шаров на отдыхе: счастливая улыбка, просто парит

На курорте Лера устроила праздник в честь пятилетия наследницы. А вот муж телеведущей Игорь Макаров не был замечен на празднике. Более тог, кроха была серьезной на вечеринке. Даже платье не радовала именинницу. Но на следующий день Кудрявцева смогла ее развеселить. Она засняла малышку с пучком розовых воздушных шаров. Девочка улыбалась и будто парила.

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