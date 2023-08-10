Каролина Севастьянова в алом платье в пол лишила дара речи: изящные изгибы фигуры, грудь стоит без пуш-ап

Накануне Каролина получила предложение руки и сердца. С избранником она вместе всего несколько месяцев. Однако фанаты уверены, что гимнастка сказала «да». На следующий день она щегольнула во время вечернего променада в алом платье в пол. Севастьянова оголила спину и козырнула изящными изгибами фигуры, а декольте позволило всем разглядеть ее упругую грудь.

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