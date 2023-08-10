Каролина Севастьянова в алом платье в пол лишила дара речи: изящные изгибы фигуры, грудь стоит без пуш-ап

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Гимнастка в вечернем образе козырнула своими формами на курорте.

Каролина Севастьянова вот уже больше пяти лет назад завершила карьеру художественной гимнастки. Она стала регулярно путешествовать. А в прошлом году олимпийская чемпионка снялась в шоу «Звезды в Африке», где многих сразила своей растяжкой и фигурой. Этим летом она улетела во Францию, где отдыхает в таинственным возлюбленным. 

Накануне Каролина получила предложение руки и сердца. С избранником она вместе всего несколько месяцев. Однако фанаты уверены, что гимнастка сказала «да». На следующий день она щегольнула во время вечернего променада в алом платье в пол. Севастьянова оголила спину и козырнула изящными изгибами фигуры, а декольте позволило всем разглядеть ее упругую грудь. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

На этот раз спортсменка лишила поклонников дара речи. Многие отметили, что никогда не видели таких красивых форм. «Вау! Как же красиво», «Просто идеальная», «Смотришь и не веришь глазам», «Прекрасное видение», «До чего волшебные изгибы фигуры», «Ого, вы богиня», «Бывают такие ангелы?», «Кому-то повезет», — стали писать в Сети.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Читайте также