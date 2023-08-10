Валя Карнавал сверкнула «сдобными» прелестями в прозрачной блузке: назло бывшему выставила напоказ «дыньки»

Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды

Блогерша в смелом наряде щегольнула на улице, впечатлив людей.

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. За последние пять лет она смогла прославиться на всю страну. Певица смогла подружиться с Ларисой Долиной и даже получить комплименты от Филиппа Киркорова. Однако в этом году она пережила расставание с женихом Сашей Стоуном. После этого звезда отдохнула на Мальдивах. 

Теперь 21-летняя артистка все чаще предстает на публике в смелых образах. Валя смогла похудеть на 13 килограммов. На этот раз она вышла на улицу в юбке и прозрачной розовой блузке с рюшами. Блогерша решила заснять, как щеголяет в откровенном наряде. Карнавал блеснула колыхающейся грудью. Лифчик без пуш-ап облегал ее шаровидные прелести. 

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Поклонники были сражены тем, как выглядит Валя. Другие посчитали, что так певица решила утереть нос бывшему. Недавно она заявила на вопрос о личной жизни, что у нее все нормально.

«Какая куколка», «Ох, словно из Японии», «Соблазнительный вид», «Декольте так и манит», «Вот это сдобные формы», — стали писать в Сети.

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