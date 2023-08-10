Валя Карнавал сверкнула «сдобными» прелестями в прозрачной блузке: назло бывшему выставила напоказ «дыньки»

Теперь 21-летняя артистка все чаще предстает на публике в смелых образах. Валя смогла похудеть на 13 килограммов. На этот раз она вышла на улицу в юбке и прозрачной розовой блузке с рюшами. Блогерша решила заснять, как щеголяет в откровенном наряде. Карнавал блеснула колыхающейся грудью. Лифчик без пуш-ап облегал ее шаровидные прелести.

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