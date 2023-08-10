Поймали на фотошопе: как пополневшая Бузова выглядит на одном и том же фото в своей соцсети и чужой

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она продолжает давать концерты и вести передачи. В свои 37 лет артистка старается делать все, чтобы выглядеть привлекательно. Но весной она поправилась и потом, во время съемок в Африке, месяц занималась спортом, чтобы вернуться в форму. Недавно звезда вернулась в Москву.
Накануне Ольга приняла участие в съемках вместе с Романом Кагромановым и Региной Тодоренко. Она облачилась в розовое платье в стиле бэби-долл. Наряд с разрезом подчеркнул ее стройные ноги и декольте. Кадры со съемочной площадки артистка выложила в Сети. Но вскоре ее уличили в фотошопе. Тодоренко выложила такое же фото, на котором Бузова выглядела иначе.
Регина Тодоренко, Роман Кагроманов и Ольга Бузова. Фото: соцсети buzova86
Поклонники заметили, что Ольга уменьшила свои объемы, а также сделала цвет кожи светлее, так как очень сильно загорела этим летом. Некоторые также заметили, что и область декольте выглядит иначе на снимках.
«Ой, совсем другая», «Словно обмазалась автозагаром», «А тут лютый фотошоп», «Не похудела, зато нарисовала все что надо», — стали писать в Сети.
Регина Тодоренко, Роман Кагроманов и Ольга Бузова. Фото: соцсети t.me/todorenkoregina