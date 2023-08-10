Поймали на фотошопе: как пополневшая Бузова выглядит на одном и том же фото в своей соцсети и чужой

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она продолжает давать концерты и вести передачи. В свои 37 лет артистка старается делать все, чтобы выглядеть привлекательно. Но весной она поправилась и потом, во время съемок в Африке, месяц занималась спортом, чтобы вернуться в форму. Недавно звезда вернулась в Москву.