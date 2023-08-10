«Что, замуж никто не берет?»: Муцениеце в шортиках устроила смелые танцы на улице, а ее раскритиковали в пух и прах

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино больше 10 лет. Большая армия поклонников появилась у актрисы, когда она смогла сняться в сериале «Закрытая школа». А после развода с Павлом Прилучным ей пришлось переехать жить с детьми из дома в квартиру. Но она стала больше сниматься, похудела и теперь все чаще выходит в свет.
На этот раз Агата решила провести выходной в своем новом загородном доме. Утро она начала с пробежки. Актриса не устояла и устроила танцы прямо на улице. Она в топике на голое тело и леопардовых шортиках стала зажигательно двигаться. Муцениеце блеснула своей талией и рельефными бедрами. Она козырнула точеной фигурой.
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Но потом Агата столкнулась с хейтом. Она призналась, что женщины стали критиковать ее танец и писать комментарии с издевкой. «Что, замуж никто не берет?», «Все понятно», «И зачем такое показывать?» — стали писать в Сети.
«Девочки, женщины! Дорогие мои, вы заметили, что мужчины подобными вещами не занимаются. Вы видели, чтобы какой-то мужчина выложил видео, где он бесится под какую-то музыку, и все мужики как погнали ему строчить ему комментарии: «Вот он холостой, понято почему он холостой» или «Ну что, не женился? В мужья никто не берет?» Мужчины таким не занимаются и правильно делают! Дорогие дамы, женщины, учитесь быть к другим девушкам добрее», — заявила актриса.