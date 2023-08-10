«Ох, невеста с формами»: Севастьянова в вязаном топе продемонстрировала шаровидную грудь — манящий вид

На этот раз Севастьянова похвасталась, что ей сделали предложение руки и сердца. С помощью дронов в небе засияли сердце и кольцо. На следующий день гимнастка красовалась на курорте в вязаном топике. Она блеснула своей упругой грудью. Спортсменка решила козырнуть своими формами. Она сияла от счастья.

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