«Ох, невеста с формами»: Севастьянова в вязаном топе продемонстрировала шаровидную грудь — манящий вид

Каролина Севастьянова уже давно стала известной персоной. Она посвятила жизнь художественной гимнастике. Ей удалось стать олимпийской чемпионкой. Примечательно, что уже давно она завершила карьеру. Спортсменка стала путешествовать. Она зачастую отдыхает на роскошных курортах и красуется в женственных нарядах. Недавно звезда приехала в Прованс, где проводит время с таинственным бойфрендом.
На этот раз Севастьянова похвасталась, что ей сделали предложение руки и сердца. С помощью дронов в небе засияли сердце и кольцо. На следующий день гимнастка красовалась на курорте в вязаном топике. Она блеснула своей упругой грудью. Спортсменка решила козырнуть своими формами. Она сияла от счастья.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Ох, а жених не ревнует?», «Какова чертовка», «Ну невозможно не смотреть на вас», «Ох, невеста с формами», «Все обомлели от такой красоты», «Декольте впечатляющее», — стали писать подписчики.