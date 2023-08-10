Родни в списке нет: кому достанется многомиллионное наследство Веры Васильевой

Звезда фильма «Чук и Гек» Вера Васильева умерла в гордом одиночестве. У артистки нет детей и мужей, но зато было много поклонников ее таланта.

У Васильевой осталась шикарная квартира на Большой Бронной улице, что в самом центре Москвы. Коллеги актрисы рассказали, что у нее хранилось много антиквариата и других ценных вещей.

«Комнаты обставлены мебелью из красного дерева и карельской березы — XVIII и XIX века», — сообщили в Театре сатиры.

Также у Васильевой имелась дача в Подмосковье, где она часто отдыхала.

Многомиллионная недвижимость в итоге достанется поклоннице актрисы Дарье Милославской. Васильева часто называла ее дочерью, так как та ухаживала за ней.

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